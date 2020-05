Sport

Rekordsiffror för Jordan-dokumentären

The Last Dance, dokumentärserien om basketikonen Michael Jordans tid i NBA och Chicago Bulls, har gjort succé i historisk bemärkelse.

ESPN:s tidigare rekord för en dokumentär var 4,6 miljoner tittare i genomsnitt för programmet You Don't Know Bo (2012), som handlar om Bo Jackson, idrottsstjärna i både baseball och amerikansk fotboll.

I Sverige går The Last Dance att följa via streamingtjänsten Netflix.