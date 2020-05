Sport

TV-bolagen håller inne pengar till Serie A

Bolognas Nicolas Dominguez värmer upp under ett träningspass med klubben. Spelarna måste hållas åtskilda. Frågan är när eller om ligan återstartar. Nu uppges tv-bolagen hålla inne pengar till klubbarna i väntan på ett besked.

Coronapandemin satte tills vidare stopp för Serie A-fotbollen den 9 mars och de olika parterna har inte kunna komma till ett beslut om och i så fall när ligan återupptas. Det italienska fotbollsförbundet vill spela klar säsongen utan publik under sommaren, men den italienska regeringen har inte gett sitt tillstånd. Än så länge får klubbarna nöja sig med att träna under strikta former.