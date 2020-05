Sport

UFC-galan i Florida bjöd på skräll

I en tid då nästan alla stora sportevenemang ligger på is riktas många nyfikna blickar mot Jacksonville i Florida, där UFC-galan äger rum.

Huvudnumren under nattens gala är interimtitelmatchen i lättvikt mellan Tony Ferguson, USA, och landsmannen Justin Gaethjas – samt titelmatchen mellan Henry Cejudo, USA, mot Dominick Cruz, USA, i bantamvikt.

Testade positivt

Egentligen var galan tänkt att hållas i New York den 18 april, men ställdes likt i stort sett all annan idrott in när coronapandemin kopplade greppet om USA.